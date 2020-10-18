"المشتركة" تطلق عملية عسكرية كبيرة شمال الضالع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ الضالع أطلقت القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة اليوم الأحد عملية عسكرية واسعة، على مواقع الحوثيين في جبهتي مريس وقعطبة، لتحرير ما تبقى من الأجزاء غير المحررة في شمال محافظة الضالع.

Advertisements وأضافت أن القوات المشتركة تمكنت من تحرير قرى حجلان والرحبة وسون، فيما لازالت المعارك تدور حول كرش والحقب وسون ورمه والمعصر. وأشارت إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشا كما تكبدت خسائر مادية كبيرة. وتسيطر القوات المشتركة على معظم محافظة الضالع، بما في ذلك مركزها، فيما لا يزال الحوثيون يسيطرون على بعض المناطق في أطراف المحافظة

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