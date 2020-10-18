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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام يعلن نزع 3270 لغماً حوثياً وذخائر غير منفجرة منذ بداية أكتوبر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت غرفة عمليات المشروع السعودي "مسام" لنزع الألغام في اليمن، اليوم الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020م، عن نزع كميات جديدة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي كانت مليشيا الحوثي قد زرعتها قبيل دحرها.
وأكدت غرفة عمليات المشروع، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 1413 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وذكرت غرفة عمليات المشروع ، أن مجموع ما قامت فرق مسام بنزعه منذ الثالث من هذا الشهر ولغاية يوم 16 منه بلغ 3270 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وقال مدير العمليات في مشروع مسام، "رتيف هورن"، إن الفرق الميدانية نزعت الأسبوع الماضي 1109 ذخائر غير منفجرة، بالإضافة إلى نزع 263 لغماً مضاداً للدبابات.
من جهته، قال مدير عام مشروع مسام، "أسامة القصيبي"، في بيان له نشره مكتب مسام الإعلامي، إن مجموع ما نزعته فرق مسام منذ انطلاق المشروع ولغاية يوم 16 أكتوبر بلغ 192.467 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.
وأوضح "القصيبي"، أن فرق مسام تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 182.362 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، ليصل بذلك مجموع ما قامت الفرق بتطهيره منذ يوم 03 أكتوبر الجاري ولغاية 16 منه 402.249 مترا مربعا.
وأشار "القصيبي" في بيانه، إلى أن فرق مسام ومنذ انطلاق المشروع نهاية يونيو 2018 تمكنت من تطهير 15.289.581 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسف
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