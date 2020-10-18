التحالف: مليشيا الحوي تطلق صاروخا بالستيا يسقط في صعدة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، إطلاق القوات الحوثية صاروخا بالستيا صباح الأحد من محافظة صنعاء وسقوطه داخل محافظة صعدة (شمال غرب العاصمة) .

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وذكر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في بيان له أن “القوات الحوثية المدعومة من إيران أطلقت صباح اليوم صاروخاً بالستياً من محافظة (صنعاء) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه بمسافة (159) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة)”.

ولفت المالكي إلى ”استمرار القوات الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين”.

وأكد أن” قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي”.