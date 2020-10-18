شكرا لقرائتكم خبر عن الارصاد السعودية تطلق تحذيرات عاجلة الى كافة سكان المملكة لا تخرجوا ابداً يوم غداً.. وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مركز الأرصاد السعودي من رياح نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وسحب رعدية ممطرة في أخرى.

وتوقعت الأرصاد أن يكون طقس الغد مستقرًّا على معظم المناطق، مع سماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات مناطق عسير وجازان،كما توقعت الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16- 38كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج..

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وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل منطقة مكة المكرمة 42 مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة، فيما تسجل أبها 13 مئوية كأدنى درجة حرارة.



وأكدت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة، وعسير، وجازان، والمدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصحبها تدن في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة ستبدأ عند الساعة 10 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.



وأبانت أن عدداً من المدن بمناطق جازان، وعسير، ستشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة ستبدأ عند الساعة 1 من ظهر اليوم وتستمر حتى 7 مساءً.