شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. صعدة ..‎ طيران التحالف يدمر محطة اتصالات لمليشيا الحوثي ويستهدف تجمعا لعناصرها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020 صعدة - الخليج 365 قالت مصادر عسكرية إن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية استهدف ، محطة اتصالات تابعة لمليشيا الحوثي بمديرية كتاف محافظة صعدة.

Advertisements واوضحت المصادر، وفقا للمركز الاعلامي لمحور كتاف ان طيران التحالف العربي دمر محطة اعادة بث تابعة للمليشيات الحوثية الإنقلابية، بوادي ال بو جبارة بالمديرية. وأضافت المصادر" ان طيران التحالف العربي استهدف يوم امس، تجمعات للمليشيات الحوثية الإنقلابية". واشارت الى ان استهداف الطيران لتجمع المليشيا كان خلال اجتماع لهم بوادي الفرع في مديرية كتاف. وتسيطر قوات الشرعية على أجزاء واسعة من مديرية كتاف بالاضافة الى اجزاء من مديريات أخرى بمحافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي وزعيمها عبدالملك الحوثي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. صعدة ..‎ طيران التحالف يدمر محطة اتصالات لمليشيا الحوثي ويستهدف تجمعا لعناصرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.