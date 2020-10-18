شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثور على جثة شاب قتيلا بجوار منزله في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020 إب - الخليج 365 عثر على جثة شاب قتيلا في إحدى مناطق محافظة إب "وسط البلاد" في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة.

Advertisements وقال سكان محليون إن شاب عثر عليه قتيلا بظروف وملابسات غامضة في شارع الثلاثين بوادي جوبلة، غرب مدينة إب. وأضاف السكان أن الشاب "عائد علي الرباش" عثر عليه قتيلا بالقرب من منزله. وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من العثور على جثة مواطن مجهول الهوية في أحد شوارع مدينة إب، ونقل جثمانه للمستشفى بإنتظار معرفة هويته لتسليم الجثة لأسرته. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين فوضى أمنية زادت فيها معدلات الجريمة والقتل بصورة شبه يومية.

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