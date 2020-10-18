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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتشار وباء "الجرب" بعدد من سجون مليشيا الحوثي في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
إب - الخليج 365
انتشر وباء "الجرب" بعدد من سجون جماعة الحوثي بمحافظة إب "وسط البلاد" في ظل امتلأ السجون بالمختطفين وسجناء من مختلف مديريات المحافظة.
وقالت مصادر مطلعة إن وباء "الجرب" انتشر بعدد من سجون مدينة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في الوقت الذي تجاهلت الوباء ومعالجة المصابين الذين يشكون توسع انتشاره.
وبحسب المصادر فقد طالب السجناء القائمين على إدارة السجون بمعالجة المرضى ووضع حد لإنتشار الوباء وتأثيره عليهم، لكن تلك الجهات اكتفت بمذكرات للجهات العليا والتي لم تحرك ساكن.
ومن بين السجون التي أكدت المصادر على تفشي الوباء فيها سجن النيابة العامة بمدينة إب، وسجن الأمن السياسي "المخابرات" والذي يخضع لإجراءات مشددة ويقبع فيه معارضين لجماعة الحوثي ويتعرضون لعمليات تعذيب نفسية وجسدية مروعة.
وتكتظ سجون مدينة إب بالسجناء والمختطفين، فوق قدراتها الإستيعابية، خصوصا إصلاحية السجن المركزي بمحافظة إب
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