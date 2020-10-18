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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تفجر 3 منازل بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020
البيضاء - الخليج 365
أقدمت مليشيا الحوثي، على تفجير ثلاثة منازل لمواطنين في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر محلي، ان مليشيا الحوثي فجرت، اليوم، ثلاثة منازل ثلاثة منازل بمنطقتي طياب والبطحاء بمديرية ذي ناعم.
وأوضحت أن المليشيا فجرت منزلي المواطنين احمد محمد القيسي، وصالح عمر صالح مجوز الطيابي في منطقة طياب، وفي منطقة البطحاء فجرت منزل المواطن مبخوت المشرقي العمري.
وأشارت المصادر الى تضرر عدد من المنازل المجاورة للمنازل الثلاثة التي تم تفجيرها
وأضافت "قامت مليشيات الحوثي بإرهاب و إخراج الأطفال و النساء من منازلهم قبل تفجيرها ولم تسمح لهم باخراج حتى وثائقهم الرسمية و مقتنياتهم الخاصة".
ولفتت المصادر الى أن الميليشيا داهمت المنازل بمنطقتي طياب و البطحاء بمديرية ذي ناعم للبحث عن مطلوبين، قبل ان تقوم بتفخيخها.
وكانت الميليشيات الانقلابية قد فجرت العديد من منازل المواطنين المدنيين في معظم مناطق مديرية ذي ناعم على خلفية مواقفهم الرافضة لمشروعها .
وتعمدت ميليشيات الحوثي عمليات تفجير منازل خصومها في عدد من مديريات محافظة البيضاء، وتشير مصادر حقوقية الى قيام الحوثيين بتفجير مئات المنازل منذ دخولها إلى المحافظة.
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