عاجل.. إصابة مدنيين بينهما امرأة بقصف حوثي على حيس جنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

أصيب مدنيان بينهما امرأة، في ساعات متأخرة من مساء أمس، إثر استهداف بمختلف أنواع الأسلحة شنته مليشيات الحوثي على الأحياء السكنية في قرية السبعة العُلياء جنوب مركز مدينة حيس بالحديدة.

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وأفادت مصادر محلية، ان الشابة (زينب حسن دَعب) ذو 20 عامًا تعرضت لإصابة بشظايا مقذوف BMB في ذراعها الأيسر، فيما أصيب الشاب (محمد عبده بدوي) البالغ من العمر 22 عامًا أصيب بطلق ناري.

وأضافت، أن الشابين أصيبا أثناء تواجدهما في منازلهما في حيس إثر عمليات استهداف إرهابية من مليشيات طالت الأحياء السكنية بشكل عشوائي.

وتتعرض مختلف مناطق الحديدة لعمليات إرهابية من مليشيات الحوثي مخلفة الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين والدمار للممتلكات العامة والخاصة