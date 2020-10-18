شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحباط محاولة تسلل للمليشيات في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثي في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

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وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة خاضت اشتباكات مع مسلحين من الحوثيين حاولوا اختراق الخطوط الأمامية في منطقة الجاح.

وأكد، أن المليشيات تكبدت خسائر في صفوفها جراء محاولتها الفاشلة، واجبرتها القوات المشتركة على الفرار وسط حالة من الانهيار والانكسار في صفوف مسلحيها.

وتعيش مليشيات الحوثي في تقهقر وتخبط بعد مصرع عدد من أبرز قياداتها الميدانية، في الأيام الماضية، بجبهات الساحل الغربي على أيدي القوات المشتركة.