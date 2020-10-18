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صنعاء - ياسمين الخيامي - قيادي مؤتمري بارز يخرج عن صمته ويشن اقوى هجوم ضد أحمد علي عبد الله صالح

2020/10/18 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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قيادي مؤتمري بارز يخرج عن صمته ويشن اقوى هجوم ضد أحمد علي عبد الله صالح

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تحذير سعودي للمقيمين والسعوديين مما سيحدث خلال الساعات القادمة !�ال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام وعضو اللجنة العامة في الحزب الدكتور عادل الشجاع أن الحزب يمتلك أصول واستثمارات تقدر قيمتها بحوالي "15" مليار دولار.

وأكد الشجاع في مقال له في صفحته على " فيس بوك " ، وكما تابع " اليوم برس " ، دور أحمد علي عبدالله صالح كنائب لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام ، وأن ممتلكات واستثمارات الحزب يتم تصفيتها وبيعها دون أي دور يذكر لنجل صالح.

وأضاف الشجاع قائلا: والأدهى من كل ما سبق صمت أحمد علي على بيع ممتلكات الحزب واستثماراته التي تبلغ حوالي ١٥ مليار دولار موزعة على سيولة مالية في البنوك وسبائك ذهبية وأسهم وأراضي وعقارات والتي يتم تصفيتها بواسطة أبو راس وفؤاد الكميم.

وفيما يلي نص المنشور :

ماذا أضاف تعيين أحمد علي نائبا لرئيس المؤتمر عن بعد ؟

وصلتني العديد من الرسائل من بعض المؤتمريين تتساءل عن الدور الذي يقوم به أحمد علي عبدالله صالح بوصفه نائبا لرئيس الحزب الذي عمل على تصفية الحزب سياسيا ويعمل الآن على تصفيته ماليا من خلال التصرف باستثمارات الحزب وممتلكاته ، بل إن إحدى الرسائل تقول : لماذا قبل أحمد علي بهذا المنصب الوهمي ، وهل يعني الوفاء للزعيم أن نتمسك بابنه وهو لا يهمه شيئا من أمر المؤتمر ؟

ولست بحاجة للقول إنني وكثيرون من قواعد المؤتمر وأنصاره كنا نتطلع إلى دور يقوم به أحمد علي بعد مقتل أبيه وكانت الساحة مهيئة لذلك ، لكنني شخصيا تعرضت لكثير من الأذى نتيجة لموقفي المتحمس الداعي إلى إستمرار انتفاضة الثاني من ديسمبر وفض الشراكة مع عصابة الحوثي وتوحيد قيادات المؤتمر وإعطاء فرصة لقيادات الخارج لتوفير الغطاء السياسي لقيادات الداخل .

وحينما نتحدث عن حزب المؤتمر ، فنحن نتحدث عن حزب سياسي بالمعنى التقليدي للأحزاب السياسية ، فقد تبنى أهداف الثورة اليمنية وطبقها حتى وصل إلى تحقيق الوحدة اليمنية ووحد القوى السياسية تحت مظلته وأنجز التعددية السياسية والحزبية وظل حزبا رائدا يتبنى الجمهورية كحامل سياسي لثورتي سبتمبر وأكتوبر .