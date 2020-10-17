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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المخلافي وثابت يزوران المواقع الاثرية بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
زار وكيل محافظ تعز الدكتور عبدالقوى المخلافي ومعه وكيل وزارة الثقافة نجيب ثابت ، اليوم، المواقع الاثرية والتاريخية في المحافظة.
وشملت الزيارة قلعة القاهرة التاريخية والمتحف الوطني وفرع الهيئة العامة للأثار والمتحف والمخطوطات وذلك للإطلاع على الدمار والاضرار الذي لحقت بتلك الاثار والمتاحف جراء الحرب التي شنتها الميليشيا الانقلابية على المحافظة واستمرارها الى اليوم .
واكد وكيل المحافظة أن السلطة المحلية عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار ،على جمع ماتبقى من الاثار والمعالم التاريخة والتحفظ عليها وترميم وصيانة بعض من أجزاء المتحف الوطني من الدمار الذي لحق به.
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