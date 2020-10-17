اشادات واسعة بجهود ويقظة قيادة وأفراد نقاط قطاع الحزام الأمني بالحواشب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

Advertisements لحج

أشاد سكان مديريتي المسيمير وكرش بمحافظة لحج بالمواقف الحازمة والصارمة التي يجسدها منتسبوا قطاع الحزام المرابطين في مختلف الطرق والمنافذ العامة لحماية وتأمين مصالح المواطنين والحفاظ على حياتهم وأرواحهم وممتلكاتهم، وبالأخص نقطة لبوزة الأمنية بقيادة البطل فضل الشاجز وجميع أفراد هذه النقطة الذين يرسخون قيم ومبادئ الروح الوطنية ويؤدون أمانة المهنة بصدق وتفان ومسؤولية يومياً بعيد عن الأضواء الإعلامية.



وثمن الأهالي في المسيمير وكرش وغيرهم من المارة ومستخدمي هذه الطرق والعابرين عليها جهود منتسبوا قطاع الحزام الأمني، واثنوا على أدوار النقاط التابعة لهذه المؤسسة الجنوبية الرائدة في المجال الأمني والتي أحبطت عدد كبير من عمليات التهريب واوقفت وصادرت الكثير من المواد المحظورة والممنوعة التي كان الهدف منها زعرعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتفتيت النسيج الإجتماعي.

وأثنى سكان مديريتي المسيمير وكرش وجميع المواطنين سالكي تلك الطرق على المواقف والجهود الجبارة للقائد العلم محمد علي الحوشبي "أبو خطاب" وجنوده الأشاوس المرابطين في مختلف ساحات وميادين الوغأ لحراسة منجزات الثورة الجنوبية وحماية مكتسباتها الوطنية ولوقوفهم الصادق والشجاع في وجه الأعداء والمخربين والخونة العملاء والمندسين، معربين عن فخرهم وإعتزازهم بما صنعه ويصنعه هذا القائد ورجاله الأبطال الميامين الذين يخلصوا في أداء المهام الوطنية العظيمة ويجسدوا قيم الأمانة والوازع والضمير الوطني والحس الأمني واليقظة في جميع تحركاتهم الحثيثة والمباركة، لأفتين الى ان ذلك النشاط الدؤوب يشير الى مدى تمتع قيادة وأفراد ومنتسبوا هذه المؤسسة الرائدة بالأخلاق والقيم المثلى وبذمة المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عواتقهم وهو ما ينعكس بدوره واقعاً ملموساً مفعماً بالإنجازات العملاقة التي أرست مداميك الأمن والإستقرار ومهدت لأرضية صلبة يعيش فيها الكل تحت ظل نعمة الهدوء والأمان والإستقرار