العمادي يصدر توجيهاً تربوياً لمدراء ووكلاء مدارس مسيمير لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

لحج - خاص

أصدر الأستاذ عبد الغفور العمادي مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية المسيمير المزكى من قبل مكتب التربية والتعليم بمحافظة لحج، توجيهاً إدارياً لمدراء ووكلاء مدارس المديرية جاء فيه.



تحية طيبة وبعد ..

الموضوع / عدم الحضور و التجاوب مع اي دعوه او جهه غير قانونيه وتحت اي مسمئ مالم تكُن صادرة من الجهه التربوية المُعترف بها قانوناً من الجهات المُختصه بالمحافظة ..

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بدايتاً نتمنا لكم دوام التوفيق والنجاح في مهامكم التربويةوالتعليميةالنبيلة ،،،

إشاره للموضوع اعلاه لاتلتفتوا لأي دعوة حضور او لأي إجتماع أو لحضور اي فعالية تحت أي مسمى مالم تكن موجهة من قِبلنا ك إدارة تربية وتعليم بالمُديرية الجهه الرسميه والقانونية ،، وكل جديد سنوافيكم به بشأن المِنح وغيرها وبدعم من قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومحافظ المحافظة وكل الجهات الداعمة التي ننسق معها عبر مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ،،

وعليه يبقى ألتزامكم بالعمل بمدارسكم وطواقكم التعليمية... وموفقين بإذن الله لكل خير لخدمة المصلحة العامة ..

تحياتي ..

المُستشار /عبدالغفورمحمدالعمادي مُديرالتربيةوالتعليم م/المُسيمير 17/10/2020