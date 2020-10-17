شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل حالة شفاء من كورونا في لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم السبت، عن تسجيل حالة شفاء واحدة من فيروس كورونا في محافظة لحج .



وأكدت اللجنة انه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة اليوم أو حالة وفاة بسبب الفيروس .

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2055) منها (596) وفاة و(1336) تعافي

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