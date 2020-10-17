أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 وهي كالتالي :

الأمم المتحدة: نجاح عملية تبادل الأسرى دليل على إمكانية تحقيق السلام في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/507071/ بيان مهم من مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن https://www.elyamnelaraby.com/507075/ وصول سفينة محملة بمادة الوقود إلى ميناء الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/507078/ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل جهودها الإنسانية بالساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/507084/ مصادر تكشف عن الطريقة التي هربت بها إيران سفيرها لدى الحوثيين Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/507094/ قائد عسكري كبير يظهر في الخطوط الأمامية لهذه الجبهة أثناء عملية قصمت ظهر الحوثيين ؟ https://www.elyamnelaraby.com/507055/ البحسني يلتقي بالرياض وزير المالية سالم صالح بن بريك.. تفاصيل https://www.elyamnelaraby.com/507059/ العود يتفقد سير العمل في صافر ويطلع على التجهيزات لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء النشيمة https://www.elyamnelaraby.com/507102/ قصر سيئون بحضرموت يواجه خطر الانهيار https://www.elyamnelaraby.com/507114/ وزارة الدفاع ورئاسة الاركان تقيمان حفل استقبال وتكريم للمحررين من ابطال الجيش https://www.elyamnelaraby.com/507133/ نائب الرئيس يطمئن على الصحفيين المحررين من سجون الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/507139/

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