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عدن - ياسمين التهامي - المهرة-بتنسيق من مكتب التخطيط والتعاون الدولي ..تدشين ورش عمل مشروع دعم الاستقرار في اليمن انطلاقا من سيحوت

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جديد اب برس

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س الأصبحي برعاية كريمة من الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة وتنسيق مكتب التخطيط والتعاون الدولي المهرة،دشن صباح اليوم السبت الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر بمدينة الغيضة بقاعة الزعفران البرنامج التدريبي في عملية الإعداد و التهيئة مع هياكل السلطة المحلية على ست مديريات بالمهرة (سيحوت،قشن،الغيضة،المسيلة،حوف،حصوين) بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZضمن مشروع دعم الاستقرار في اليمن والذي يبدأ من الفترة ١٧/اكتوبر وينتهي ٢٩/اكتوبر ٢٠٢٠م يقدمه د. جاسم عبدالله أبو سبعة استشاري ادارة وتنمية. يهدف مشروع دعم الاستقرار في اليمن SSPY من خلال مساعدة اجهزة السلطة المحلية و تنفيذ مشاريع تنموية خدمية محدودة من خلال الوحدات الادارية عبر ورش عمل خاصة بالاعداد والتهيئة على مستوى هياكل السلطة المحلية بمحافظة المهرة يشارك فيها ٢٢ مشارك ومشاركة من مختلف المكاتب التنفيذية والمحلية من مديرية سيحوت ضمن المرحلة الأولى. وفي افتتاح ورشة العمل الخاصة بمديرية سيحوت أوضح الأمين العام للمجلس المحلي على أهمية مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات موظفي المكاتب التنفيذية والمحلية على مستوى ست مديريات كمرحلتين الأولى (سيحوت المسيلة والغيضة) والمرحلة الثانية (حصوين حوف قشن)فيما ستضم المرحلة الثالثة (حات،شحن،منعر). وثمن بن نيمر بجهود الوكالة الألمانية للتنمية من خلال تنفيذها لبرامج ومشاريع في محافظة المهرة عبر مشروع دعم الاستقرار في اليمن داعيا المنظمات الدولية الالتفات إلى المهرة خاصة بعد الاضرار الكبيرة الناتجة من العاصفة المدارية لبان و اثرت على العديد من الممتلكات العامة والخاصة. من جهته رحب الأستاذ علي بن محيسن نائب مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمهرة بالامين العام و منفذين البرنامج التدريبي و المشاركين مؤكدا على ضرورة الحرص في تنمية القدرات الفكرية والعملية واهمية تعزيز المهارات القيادية في الدوائر والمكاتب الحكومية والخدمية، مضيفا إلى أن ورش العمل هذه تعتبر إضافة نوعية لتحسين العمل الاداري في الميدان، لافتا إلى ضرورة استشعار الجميع بالمسؤولية والعمل وفق الامكانيات المتاحة والرفع بأهم المعوقات إلى السلطة المحلية لمعالجتها، راجيا من المشاركين التوفيق والنجاح والاستفادة القصوى من مخرجات الورشة التدريبية في الواقع العملي. منسق مشروع دعم الاستقرار في اليمنGIZ م. مازن الدعرهي أفاد أن البرنامج التدريبي يحتوي على عرض تعريفي وعام حول الية المشروع و طلبات ومقترحات بمشاريع وكيفية اعداد موازتة مشروع مشيرا إلى دعم الاستقرار في اليمن التابع للوكالة الألمانية نفذ عدة برامج ومشاريع في حضرموت وذمار.