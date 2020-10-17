شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيفي عبده تصدم الجميع بإطلالة ساخنة وفاضحة كشفت المستور من جسدها.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة للفنانة المصرية فيفي عبده بعد لحظات من نشرها على حسابها.

حيث نشرت الفنانة الصورة من خلال حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مما تداولها الرواد على نطاق واسع.

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فيفي عبده تصدم الجميع بإطلالة ساخنة وفاضحة كشفت المستور من جسدها.. شاهد

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ظهرت “عبده” من خلال الصورة وهي ترتدي بلوزة بيضاء اللون كاشفة لصدرها وذراعيها، الامر الذي ادى الى انتقادها من قبل متابعيها.

علقت فيفي عبده على الصورة قائلة :”ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بياخذ بين الجميع أشكرك”.

وكانت أقدمت الراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده اعتذارها من الفنانة إلهام شاهين لعدم أستطاعتها تلبية دعوة الحضور لحفل زفاف شقيقها أمير شاهين الذي أقيم منذ عدة أيام قليلة. وكان ذلك نتيجة المعاناة الشديدة من انفلونزا اصابتها ومنعتها من مشاركتها فرحتهم.

كما اعتذرت عبده من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وعدتهم عدة مرات من الظهور “لايف” والتحدث معهم بشكل مباشر، إلا أنها لم تتمكن من الإيفاء بوعدها نظراً لانها لم تكن تقدر على الكلام.

وأنهت عبده حديثها بأنها ستعود كما كانت عليه في السابق وستشارك مع الجمهور الأحاديث من الصالون وهي ترقص بعفويتها، مختتمة:”خمسة مواو واكسكوزمي”.