شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة ليلى علوي تعود الى الفضائح والاطلالات الجريئة.. ارتدت ملابس شفافه وظهرت شبه عارية وأثارت الجميع بجسمها رغم سنها الكبير.... والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر فانز الفنانة ليلى علوي، صورة إغراء حديثة لها ، عبر حسابه بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام" . معلقاً عليها بالقول : "سيدتي الجميلة ليلى هانم علوي".

وظهرت النجمة المصرية في إطلالة حديثة، مرتديةً فستاناً شفافاً باللون البرونزي، مكشوف الصدر والذراعين بالكامل، مع ظهور بقية أجزاء جسمها من وراء بطانة الفستان الشفاف، بعد أيام قليلة من عودتها القوية مجددًا الى إطلالات الإغراء الجريئة التي كانت تظهر فيها قبل سنوات عديدة .

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وحصدت هذه الصورة تعليقات عديدة من قبل المتابعين ، ومن تلك التعليقات اخترنا التالي: "ملكة ، ايزيس مصر الخلابة، منورة الدنيا كلها، أنوثة تشعل كل القلوب".

وكانت الفنانة ليلى علوي قد تعرضت أمس الأول لموقف محرج ، أثناء مشاركتها في تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفنان الكبير محمود ياسين، في مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، ليلى علوي وهي تقترب من زميلتها الفنانة شهيرة زوجة الراحل محمود ياسين، ثم تمد يدها للسلام على شهيرة، فقامت الأخيرة بضم يدها إلى صدرها تجنبا لمصافحتها .

فقامت ليلى علوي فور ضم شهيرة ليدها اليمنى لصدرها، بالامساك بيدها اليسرى والطبطبة عليها ، فردت زوجة الراحل محمود ياسين، بسحب يدها الثانية من بين يدي الفنانة علوي.

وأرجع متابعون ذلك الموقف إلى حرص الفنانة شهيرة ،على عدم السلام على أي شخص من المعزين التزاما بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وظهرت شهيرة وكذلك ابنتها رانيا محمود ياسين، خلال تلقيهما واجب العزاء ملتزمتان بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس، فيما قام عدد من أفراد العائلة بتوزيع الكمامات على جميع المُعزين للوقاية من فيروس كورونا.

وظهر من خلال تلقي شهيرة العزاء في زوجها محمود ياسين، عدم إلقائها السلام بيدها على الحضور الذين كانوا يترددون عليها لتعزيتها، غير أن الفنانة المصرية ليلى علوي، بدا أنها لم تتنبه لذلك حتى التقطتها عدسات الكاميرات وهي تحاول مصافحتها .

وتُوفي الفنان العربي الكبير محمود ياسين داخل مستشفى المعادي العسكري في مصر صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز الـ79 عامًا بعد صراع مع المرض استمر أكثر من 6 سنوات، فيما أقيمت مراسم تشييع الجثمان داخل ساحة مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ظهر الخميس.