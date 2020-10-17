شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يهنئ نظيره الاذربيجاني باستقلال بلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة لنظيره الاذربيجاني إلهام حيدر علييف، هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.



وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن احر التهاني واطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة.. متمنياً له موفور الصحة ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان التقدم والازدهار.

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