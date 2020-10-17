وزارة الدفاع ورئاسة الاركان تقيمان حفل استقبال وتكريم للمحررين من ابطال الجيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اقامت وزارة الدفاع ورئاسة الاركان العامة، اليوم، حفل استقبال وتكريم للمحررين من ابطال الجيش والمقاومة والمعتقلين والمخفيين قسرا.



وفي الحفل الذي حضره محافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان ووكيلي وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود والنفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي ورئيس واعضاء الفريق الحكومي المفاوض وعدد من وكلاء المحافظات والقيادات العسكرية والامنية والشخصيات الاجتماعية والقبيلة، نقل وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي للمحررين تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، التي اولت ملف التبادل اهتماما كبيرا ومتابعة مستمرة وقدمت التنازلات تلو التنازلات أمام صلف وتعنت المليشيا الحوثية المتمردة.

وهنأ المقدشي المحررين من أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة وكل الاحرار من المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرياً الذين غيبتهم المليشيات الحوثية الارهابية لسنوات طويلة ظلماً وعدوانا ،كما هنأ كل الشرفاء المحررين من منتسبي المقاومة الجنوبية والقوات المشتركة الذين استعادوا حرياتهم، وكذلك الابطال الاشقاء من أبناء قوات الواجب السعودية والقوة السودانية والقوة المشاركة في قوات التحالف العربي الداعم للشرعية وعودتهم إلى أهاليهم وأسرهم..معبرا عن الفخر والاعتزاز بمواقف وتضحيات الاشقاء العرب الى جانب الشعب اليمني للخلاص من براثن الكهنوت والقهر ودفن احلام واوهام العودة للامامة والاستعمار والتصدي للمشروع الايراني الفارسي وادواته التخريبية.

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وشكر وزير الدفاع كل الجهود التي بذلت من أجل صناعة هذه الفرحة وخاصة الفريق الحكومي المفاوض وكل المنظمات والهيئات والفعاليات والمبادرات التي حملت على عاتقها واجب الدفاع عن المظلومين..مؤكداً أن قيادة وزارة الدفاع ستظل تبذل كل ما بوسعها في سبيل الافراج عن كل المغيبين واللمخفيين قسرا، وتقديم الرعاية اللازمة للابطال المحررين.

وقال وزير الدفاع" ان الفرحة الكبرى ستكون بتحقيق النصر الكبير والانتصار لكل المظلومين والمقهورين والمشردين والمهجرين"..مجددا العهد والوعد لشعبنا وابطالنا باعادة الحرية والكرامة لليمن، واستعادة للوطن استقراره.

واضاف "لن تقر اعيننا ولن تهدأ ضمائرنا الا بتحرير كامل بلادنا وتطهير كل ذرة من تراب الوطن الغالي من دنس الامامة والاستعمار والشرور الايرانية لكي ينعم شعبنا بالحرية والحياة الكريمة وهويته وحضارته ومكانته المستحقة بين الشعوب".

وتم خلال الحفل منح الابطال المحررين شهادات تقديرية من وزارة الدفاع تقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم في مواجهة المليشيات الحوثية المتمردة والدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما العظيمة.