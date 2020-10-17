تنظيم حملة توعوية للعاملات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية بمديرية القطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت إدارة المرأة العاملة بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت، اليوم، بالشراكة مع مؤسسة بنت الريف للتنمية والحقوق بمديرية القطن، حملة ونزول ميداني توعوي للعاملات في المزارع تزامنا باليوم العالمي للمرأة الريفية المصادف 15 من أكتوبر من كل عام.



ويهدف النزول الى توعية المرأة بأهمية العمل و الاسهام في رفع قدراتها الانتاجية وتعزيز دورها ومكانتها في تحقيق التنمية المستدامة.

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وخلال النزولات الميدانية أشادت المديرة التنفيذية لمؤسسة بنت الريف للتنمية والحقوق عبير بن يثرب بجهود العاملات المزارعات في الحقل لخدمة مجتمعهن والإسهام في تحسين مستوى الدخل لانفسهن وإعالة أسرهن..مؤكدة على أهمية العمل وزيادة الإنتاج والدخل ، مقدمة التهاني للمرأة العاملة بيومها العالمي و هدايا تذكارية بالمناسبة.

الى ذلك عبرت العاملات في المزارع عن سعادتهن بهذه النزولات وتهنيئتهن بيومهن العالمي.