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صنعاء - ياسمين الخيامي - الأرصاد يصدر تحذير عاجل وهام لكافة المواطنين: حول هطول متوقع لأمطار غزيرة على معظم المحافظات ..خلال الساعات القادمة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفرقة على أجزاء أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية خاصة على سواحل (عدن ولحج) وكذلك على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأوضح في نشرته الصادرة اليوم أن الطقس سيكون صحواً وبارداً جافاً خلال الليل والصباح الباكر، على أجزاء من المرتفعات الجبلية خاصة خاصة في محافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، وأجزاء من محافظة إب والضالع).

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الأرصاد يصدر تحذير عاجل وهام لكافة المواطنين: حول هطول متوقع لأمطار غزيرة على معظم المحافظات ..خلال الساعات القادمة

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وأشار إلى احتمال تشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية وخاصة المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك المرتفعات الجبلية المقابلة لسهل تهامة.

ولفت إلى أن الأجواء ستكون جافة وباردة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر في المناطق الصحراوية، وسماء مشمسة وخالية من السحب أثناء النهار، فيما ستكون غائمة جزئياُ في سقطرى مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة.

وستشهد أرخبيل سقطرى اجواء غائمة جزئياً بوجه عام مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة والرياح خفيفة الى معتدلة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المحافظات الصحراوية والجبلية والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة ومن فوارق درجات الحرارة ما بين ساعات الليل والنهار ناصحاً بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة.