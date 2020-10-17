شكرا لبحثكم عن خبر " منظمة البحث عن أرضية مشتركة " تدشن دورة تدريبية ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي في مديرية المسيمير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / أنوار العبدلي

دشنت منظمة البحث عن أرضية مشتركة وبدعم من USAID وبقيادة منظمة " جون سنو " صباح اليوم بمديرية المسيمير بمحافظة لحج الدورة التدريبية الخاصة بتحليل ومسح النزاعات وإدارة وتصميم الحوار مستهدفة الكوادر الصحية والمجتمعية بالمديرية .

حيث ستستمر الدورة التدريبية لمدة 6 أيام .

حضر افتتاح الدورة التدريبية مدير مكتب مدير عام المديرية الأستاذ أحمد الحيمدي ومدير مكتب الصحة بمديرية المسيمير محمد السيد إلى جانب منسق المشروع بالمنظمة الأستاذ حسين الوهاشي .

مدير مكتب المديرية الحيمدي رحب بالجميع وتقدم بالشكر لمنظمة البحث عن أرضية مشتركة لجهودها المستمرة بدعم المديرية .

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مطالباً المشاركين العمل على الاستفادة من هذه الدورة للعمل فيما بعد بما يخدم المديرية وقطاعها الصحي .

بينما أشار مدير مكتب صحة المسيمير عملنا على عمل المقابلات ل17 كادر صحي ومجتمعي وتم اختيار 11 منهم لمؤهلاتهم وقربهم من المجتمع بالمديرية ولمساتهم الميدانية في حل المشاكل في حال أن وجدت .

مشدداً على الاستفادة من هذه الدورة التي سترسم خط سير عمل ستساهم في عملية رصد القضايا والمشاكل المتعلقة بالجانب الصحي .

وسيدير الدورة المدرب فهمي المقطري وسيتلقى المشاركين البالغ عددهم 11 شخصا على كيفية أن يكونوا وسطاء محليون قادرون على ً تحليل ومسح أي نزاع والتعرف على أدوات الحوار وكيفية تصميمه وإدارته إلى جانب تطبيقات عملية في كيفية تسيير جلسات حوارية .

هذا ولقد أقيمت ببداية شهر أكتوبر الحالي نفس الدورة التدريبية في كل من مديرية تبن والمقاطرة مستهدفة الكوادر الصحية والمجتمعية في كلا المديريتين .

ونشير إلى أن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي " صحتي أولا" هو برنامج مدته ثلاث سنوات ويستهدف ثلاث محافظات " عدن - لحج - تعز ".