شكرا لبحثكم عن خبر القبض على متهم بخطف فتاة من اب في سنحان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت قوات أمن محافظة صنعاء القبض على متهم مطلوب لأمن محافظة إب في قضية اختطاف فتاة عشرينية من مدينة إب واللذان تم القبض عليهما في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء .

وقالت مصادر أمنية لـ"المشهد اليمني" اليوم أن قوات أمن محافظة صنعاء ألقت القبض على المتهم والمطلوب لأمن محافظة إب في قضية اختطاف فتاة عشرينية من مدينة إب .

وأضافت المصادر أن القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم في اختطاف الفتاة في أحد النقاط الأمنية في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء .

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وأكدت المصادر أن أفراد النقطة ألقت القبض على المتهم والفتاة اثناء محاولتهما دخول العاصمة بناء على بلاغات من أمن محافظة إب والتي زودت النقاط الأمنية بصور وأسماء المتهمين الخاطف والمخطوفة .

ووضحت المصادر أن الفتاة ا. م والبالغة من العمر 20 عاما- والمتهم ي. ع. ح. ع والبالغ 25 عاما تم احالتهما للإجراءات القانونية فور القبض عليهما .

هذا ولم تكشف المصادر عن الظروف التي دفعت المتهم باختطاف الفتاة والتي يعتقد من خلال حالتها الأولية بأنها تعاني من حالة نفسيه سيئة بينما ترجع مصادر أخرى رفض والد الفتاة خطبتها للشاب وهو ما قد يعرض الشاب والشابة لعقوبة السجن لمدة تترواح بين 6- عام . حق