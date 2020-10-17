شكرا لبحثكم عن خبر عدن نت انقطاع تام على المستخدمين في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال نشطاء على لمواقع التواصل الاجتماعي ان مزود الخدمة عدن نت فشل في الالتزام بتوفير خدماته لمشتريه وان الخدمة انقطعت منذ صباح اليوم عن اغلب مناطق العاصمة عدن.

ولم تصدر عن الشركة عدن نت اي توضيحات للمستخدمين حتى كتابة الخبر.

وعلى الرغم من السرعة الجيدة التي انطلقت بها عدن نت الا انها ما لبثت ان تراجعت وتراوح تغطيات شبكتها بين الضعف والانقطاع منذ انطلاقها قبل سنتين وشهر تقريبا.