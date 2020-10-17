اختتام البرنامج التدريبي الاول لمشروع شركاء التعليم الجامعي في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتم البرنامج التدريبي الأول ( ادارة التغيير) الذي نفذته شركة ماسة للاختبارات الدولية بالمملكة الاردنية الهاشمية، بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي في اليمن.



وتضمن البرنامج التدريبي الذي استمر من تاريخ 5 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2020 م، واستهدف 52 مشاركا من قيادات الوزارة والجامعات وعمادة الكليات من 13 كلية في 7 جامعات يمنية ، خمسة محاور أساسية شملت مفهوم ادارة التغيير واستراتيجياته ، وهندسة التغيير ومتطلبات التغيير، و نظرية التغيير ومقاومة التغيير، والإبداع والابتكار وحوكمة الجامعات ودورها في التغيير.

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وفي فعالية الاختتام التي عقدت عن بعد عبر برنامج " الزوم " بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، تم استعراض مخرجات البرنامج التدريبي الأول "ادارة التغيير" والتي تتمثل في تصميم المشاركون لمشروع تغيير ينطلق من احتياج مؤسسات التعليم الجامعي قابل للتنفيذ ضمن إمكانيات وواقع مؤسسات التعليم الجامعي في اليمن.

الجدير ذكره، أن البرنامج التدريبي الأول يأتي ضمن عشرة برامج تدريبية يشملها مشروع شركاء جودة التعليم الجامعي في اليمن ، حيث يحتوي كل برنامج على عدة محاور تدريبية تستمر لمدة ثلاث سنوات ، بهدف تعزيز الشراكة الفاعلة بين مؤسسة العون للتنمية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي ، وتحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي , والوصول إلى مخرجات تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل.