اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي قائد الشرطة العسكرية بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، قائد الشرطة العسكرية بتعز العميد محمد سالم الخولاني ،لمناقشة عدد من الاستفسارات المتعلقة ببعض وقائع الانتهاكات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها والتي حدثت خلال النصف الثاني من العام 2020.



واستمع فريق اللجنة ، إلى الخطوات التي يجري متابعتها من قبل قيادة الشرطة العسكرية في نطاق مسئولية متابعة أفعال منتسبي الألوية ومحاسبتهم.

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وأكد قائد الشرطة العسكرية ، ترحيب الشرطة بمذكرات الاستفسار المرفوعة من اللجنة الوطنية للتحقيق بصفتها الآلية الوطنية المعنية بالتحقيق في كافة انتهاكات حقوق الإنسان والاستعداد للتجاوب والرد الرسمي على تلك المذكرات بما يوضح الحقيقة وينصف الضحية.

وكانت اللجنة قد نفذت في وقت سابق لقاءً مع كلٍ من مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي ونائب مدير الأمن وإدارة السجن المركزي ،لمناقشة الاستفسارات المتعلقة ببعض ادعاءات الانتهاكات واستيضاح عدد من النقاط المتعلقة بالتحقيقات في تلك الوقائع.

وتأتي تلك اللقاءات ضمن آليات اللجنة الوطنية في التواصل مع الأطراف والجهات المختلفة في سبيل استكمال أعمال التحقيق المتعلقة بالوقائع المنسوبة لأفرادها وإيرادها في تقارير اللجنة الدورية والوقوف على الإجراءات المتبعة منها إضافة إلى تقديم التوصيات لتلك الجهات لضمان حماية حقوق الإنسان وتفعيل آليات المحاسبة الداخلية لتلك المؤسسات.

وتُحقق اللجنة في عدد من الأحداث والوقائع، منها ماحصل مؤخراً في مديرية جبل حبشي جنوب غربي مدينة تعز ووقائع أخرى في مديريات المدينة.