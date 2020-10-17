شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يكشف قصة الأسير الحوثي الذي عاد من قبره فوجد زوجته في استقباله مع أطفالها من أخيه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحفي احمد ابوزينة عن قصة محزنة من قصص الحرب، حثت لأسير حوثي افرج عنه ضمن صفقة التبادل امس الاول الخميس، عندما عاد الى منزل العائلة ليجد ان زوجته قد تزوجت اخوه وانجبت منه اولاد وانهم جميعا اخوه وزوجته واولادهما يعيشون في المنزل نفسه. ابوزينة كتب القصة المحزنة في منشور على فيس بوك رصده انباء عدن هذا نصه: " من مأسي الحرب Advertisements وصل الخميس الماضي أسير إلى منزله بعد أن أعلن خبر وفاته قبل سنوات وتم تشييع جنازته (مطموسة الملامح). الأسير استقبل في منزله بمشاعر متضاربة من والده وأبنائه وإخوانه.. لكنه وصل على (مصيبة) أن زوجته تزوجت بأخوه وأنجبت له ولد إلى جانب أولاده ويسكنا مع بقية أفراد الأسرة في ذات البيت.. هل فيه حل للمصيبة من وجهة نظركم ! " #اللعنة_على_الحرب

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