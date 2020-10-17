شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. فتاة مختطفة تعود الى منزلها بعدن .. والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر متطابقة ان الفتاة التي اعلن عن فقدانها في عدن اليوم عادت قبل قليل الى منزل أهلها من دون تفاصيل.
وتمنى نشطاء تداولوا الخبر في مواق التواصل ان تعود قريبا الى اسرتها المختطفة عبير التي اعلن عم فقدلنها منذ عدة ايام.
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