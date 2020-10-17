اختتام دورتي الكشف المبكر عن سرطان الثدي وآلية الدعم النفسي بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتم المركز الوطني لعلاج الأورام بمحافظة حضرموت والإدارة العامة لتنمية المرأة بديوان وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء ،اليوم، وبالتنسيق مع مؤسسة المستقبل لتنمية المرأة، دورتي الكشف المبكر عن سرطان الثدي وآلية الفحص الذاتي ودورة آلية الدعم النفسي لمرضى السرطان بوادي وصحراء حضرموت.



وتلقى 40 من الأطباء والطبيبات والممرضات والقابلات في الكشف المبكر عن سرطان والمتطوعين في الدعم النفسي لمرضى السرطان عدداً من المفاهيم والأساليب للدعم النفسي وطرق إجراء الفحص الذاتي للثدي وأعراضه وأسبابه وطرق الوقاية .

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و أوضحت مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بديوان السلطة المحلية بالوادي والصحراء كفى جابر ، أن هذه الشراكة مع المركز الوطني لعلاج الأورام تاتي مساندة للمرأة في أهمية رفع وعي النساء بالكشف المبكر عن سرطان الثدي للحد من أنتشار المرضى لدى النساء ..مشيرة الى أن الحملة ستستمر من خلال نشر عدد من الملصقات التوعوية إضافة إلى البرشورات والنزولات للمحاضرات والأختتام بحفل كبير لمساندة دور المرأة في مجال محاربة أنتشار مرض السرطان.

من جهتها أشارا أخصائي طب الأورام الدكتور هشام بن سميط و أستاذ مشارك في علم النفس الدكتور عمر باسعد ،على أهمية رفع القدرات للفرق العاملية في مجال التوعية من السرطان أو مساندتهم ..

هذا وشارك في الدروتين عدد من المتطوعين والمتطوعات في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومساندة مرضى السرطان من مديريات " سيئون وتريم وشبام وساه وحورة ووادي العين".