العود يتفقد سير العمل في صافر ويطلع على التجهيزات لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء النشيمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير النفط والمعادن أوس العود ،اليوم ، سيرالعمل في شركة صافر لعمليات الاستكشافات النفطية والإنتاج ،والصعوبات التيرتواجهها، واطلع على اعمال التجهيزات الفنية لاستتئناف تصدير نفط صافر عبر الأنبوب الجديد الواصل الى ميناء النشيمة بمحافظة شبوة.



وأشاد الوزير العود ،خلال ترأسة لاجتماع ضم قيادات وكوادر الشركة ،بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل استمرار العمل في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها البلاد..مؤكدا ان الوزارة تولي شركة صافر اهتماماً كبيراً كونها الشركة الوطنية الاولى التي تعمل بكوادر متميزة يمنية 100 بالمائة ما مكنها من الاستمرار في الانتاج وتقديم الخدمة للناس في ظل ظروف غاية في الصعوب.. مشيراً الى دورها الاقتصادي الكبير في رفد خزينة الدولة بالعملة الصعبة وتوفير جزء كبير من احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية والغازية.

وشدد وزير النفط ،على أهمية تطوير امكانة الشركة ورفع الكفاءة والانتاج وأعمال الصيانة ،خصوصا مع اقتراب استكمال التجهيزات الفنية لاستتئناف

تصدير نفط صافر قبل نهاية العام الجاري.

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وقد المدير العام التنفيذي للشركة المهندس سالم الكعيتي ،شرحاً توضيحياًُ عن وضع الشركة والظروف التي رافقت سير العمل والتحديات والمعوقات التي واجهتها منذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على الشرعية ونهب وتعطيل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسات والقلاع الاقتصادية.. منوهاً الى انجازات الشركة خلال الفترة الأخيرة ومتطلبات الوضع الراهن والجهود التي تبذلها وما زالت ادارة وكوادر الشركة من أجل استمرار عملية

الإنتاج وتغطية احتياج السوق المحلية من مادة الغاز المنزلي وتوزيعها لكافة محافظات الجمهورية.

الى ذلك تفقد الوزير العود ومعه قائد اللواء (107) العميد خالد يسلم ومدير الأمن السياسي بالشركة العميد عوض العرادة ، مركز التدريب والسلامة بالشركة..مستمعاً الى شرح من مدير إدارة السلامة سامي الطشي حول اجراءات الأمن والسلامة المهنية لتوفير بيئة عمل صحية وسليمة للعاملين ورفع الوعي الصحي وتوفير كافة وسائل ومستلزمات الحماية والتقيد باجراءات السلامة فيما يتعلق بجائحة كورونا.

كما تفقد وزير النفط، محطة معالجة وإنتاج الغاز ومراكزالسيطرة الخاصة بإنتاج الغاز والجازولين والسولار وآليات التحكم بكميات الانتاج.