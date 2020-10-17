شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحربي: اتفاق الرياض يتطلب الدفع بدماء وطنية ليس لها أجندات خارجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ عدن قال الكاتب والسياسي خالد الحربي، إن اتفاق الرياض خطوة نحو خلق مرحلة مهمة لتوحيد الصف والجهود في مواجهة الإرهاب الحوثي.

Advertisements وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: بالتالي هو يتطلب الدفع بدماء وطنية ليس لديها أجندات خارجية مثال احمد الميسري وصالح الجبواني. وتابع: المرحلة في #اليمن مع تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة هي تتطلب الدفع بوجوه جديدة و ماء وطنية لقيادة المرحلة لنزع فتيل إعادة التوترات

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