شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر تكشف عن الطريقة التي هربت بها إيران سفيرها لدى الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ صنعاء كشفت مصادر إعلامية عن الطريقة التي وصل بها إلى صنعاء من عينته إيران سفيرا لها في اليمن.

Advertisements وقالت المصادر إن الإيراني "حسن إيرلو" الذي عينته طهران سفيرا لها في صنعاء وصل يوم الأربعاء الماضي إلى مطار صنعاء الدولي قادما من مسقط على متن طائرة عمانية. وتابعت أن إيرلو وصل برفقة القيادي في جماعة الحوثي عبدالملك العجري

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