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صنعاء - ياسمين الخيامي - بيانٌ عاجل يزف البُشرى من شركة النفط بشأن البنزين والديزل (تفاصيل)



وصلت سفينةُ مشتقاتِ نفطية، يوم امس الجمعة َ، إلى ميناء الحديدة، وفقَ ما ذكرته شركةُ النفط اليمنية في صنعاء.

وقال المديرُ التنفيذي لشركة النفط اليمنية ،عمار الأضرعي: إن السفينةَ (داماس)، وصلت، يوم امس الجمعة، إلى غاطس ميناء الحديدة وتحملُ كميةَ 29.491 من مادة الديزل بعد احتجازها 200 يوم.

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بيانٌ عاجل يزف البُشرى من شركة النفط بشأن البنزين والديزل (تفاصيل)

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وأضاف الأضرعي أن غرامةَ التأخير وصلت إلى 50 % من قيمة الشحنة، حيث تجاوزت 4.4 مليون دولار.