تعز: الشرطة تلقي القبض على متهم في جريمة قتل في المواسط

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، من ضبط متورط في واقعة قتل بمديرية المواسط جنوب شرقي المحافظة.

وقال مصدر أمني في شرطة تعز لـ"يمن شباب نت" اليوم السبت، إن الأجهزة الأمنية بمديرية المواسط ألقت القبض مساء أمس الجمعة على الجاني المدعو (ع . أ. ا) والذي أقدم على قتل المواطن محمد جميل عبدالله طعنا بالسلاح الأبيض.

وأشار المصدر إلى أن الشرطة ضبطت الجاني بعد ساعات من ارتكاب الجريمة، لافتًا إلى أنه تم إيداع الجاني الحجز لاستكمال التحقيقات والكشف عن ملابسات الجريمة، وإحالته للجهات المختصة.

وفي حادثة منفصلة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بمحاولة قتل رجل خمسيني يدعى عبده الناشري (مالك محلات لقطع غيار السيارات).

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ووقعت الحادثة مساء أمس الأول الخميس، في منطقة بير باشا غربي مدينة تعز.

وقالت مصادر محلية إن الجاني (ش. أ) هاجم الرجل المسن بآلة حادة محاولًا ذبحه لكن آخرون من مالكي المحلات والمواطنين تدخلوا قبل أن يكمل الجاني جريمته، وأسعفوا الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن المتهم كان يعمل سابقًا في أحد محلات الناشري.

وأرجع مصدر أمني دوافع الحادثة إلى "خلاف شخصي بين الجاني والمجني عليه"، لافتًا إلى أن القضية "جنائية وهي الآن منظورة في البحث الجنائي".

