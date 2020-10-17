شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون بقصف للتحالف في كتاف بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 Advertisements الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 17/تشرين الأول/2020، تجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في منطقة وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، شرقي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى حوثيون بقصف للتحالف في كتاف بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.