إصابة عدد من المواطنين بقصف حوثي في حيس جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة جددت مليشيا الحوثي اليوم قصف القرى الآهلة بالسكان في حيس ما أدى إلى إصابة شابة وشاب من سكان المديرية الواقعة جنوب الحديدة .

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية قصفت بمختلف العيارات النارية منازل المواطنين في قرية السبعة العُليا جنوب مدينة حيس. وأكدت المصادر أن القصف الحوثي أدى إلى إصابة كل من: زينب حسن دعب ( 20 عاماً) ومحمد عبده بدوي ( 22 عاماً)أثناء تواجدهما في منزليهما بالقرية. وأوضحت أن زينب تعرضت لإصابة في يديها اليسرى بشظايا مقذوف BMB أطلقته المليشيات فيما أصيب محمد بطلقة نارية عيار 14.5. ولفتت المصادر إلى إسعاف المصابين لنقطة طبية تابعة للقوات المشتركة حيث أجريت لهما الإسعافات الأولية واستكمال بقية العلاج

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