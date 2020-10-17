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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول سفينة محملة بمادة الوقود إلى ميناء الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وصول سفينة محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.
وذكر المدير التنفيذي لشركة النفط في صنعاء عمار الأضرعي، أن "السفينة داماس وصلت إلى ميناء الحديدة وتحمل على متنها "29 ألفا و491 طنا من مادة الديزل".
وكانت الحوثيون أكدوا الاثنين الماضي، أن الوضع في العاصمة صنعاء وصل إلى مرحلة سيئة جداً، بسبب أزمة الوقود الخانقة المستمرة من 4 أشهر
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