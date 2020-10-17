شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. الحكم بالإعدام ضد متهمين بقتل الشاب عبدالله الاغبري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 Advertisements صنعاء - الخليج 365 حكمت محكمة شرق صنعاء، اليوم السبت، بالإعدام على خمسة متهمين بقتل الشاب عبدالله الاغبري.

وأوضحت مصادر مطلعة، بأن محكمة شرق العاصمة صنعاء حكمت بالاعدام بالرصاص حتى الموت قصاصا على خمسة متهمين بقتل الشاب عبدالله الاغبري. وأضافت، أن منطوق الحكم السجن لمدة سنتين للمتهم السادس.

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