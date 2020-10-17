مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيات الحوثية شمال غرب صُبيرة بالضالع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الضالع - الخليج 365

تمكَّنت وحدات من القوات المسلحة الجنوبية خلال مواجهات متقطعة اندلعت ، من استهداف عدد من عناصر المليشيات الحوثية كانوا يتجمعون شمال غرب بلدة صُبيرة إلى الشمال الغربي لمحافظة الضالع.

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وقال العقيد محمد علي سعيد، ركن توجيه اللواء السابع صاعقة في حديثه لـ «لمركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي» إن عدداً من عناصر المليشيات الحوثية سقطوا بين قتيلٍ وجريحٍ بعد استهدافهم بسلاح نوعي عندما كانوا يتجمعون في أحد النقاط شمال غرب بلدة صُبيرة

وأضاف أن هذا الاستهداف جاء بعد رصد تحرك هذه الجماعة برفقة أحد القيادات المليشاوية من اتّجاه شمال البلدة حتى وصلت إلى منطقة الاستهداف لتنهال عليهم نيران السابع صاعقة بشكلٍ مباشرٍ وأردتهم بين قتيلٍ وجريحٍ.

وقد أتت هذه التطورات خلال تراشقات نارية بالأسلحة المتوسطة بين القوات المسلحة الجنوبية من جهة وبين المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من جهة أخرى، تركزت أغلبها في قطاعات صُبيرة-الجُبّ وبتار وحبيل يحيى والثوخب، والتي عادةً ما تحدث بشكلٍ مستمرٍ.

من جانب آخر قامت المليشيات الحوثية عند الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة باستهداف المناطق السكنية في بلدة المشاريح شمال غربي منطقة حَجْر الضالع بمقذوفات الهاون، سقطت احداهن بالقرب من منزل المواطن "ساجم جباري" وأحدثت اضرار طفيفة في جدار المنزل فيما نجأ أطفاله الذين كانوا يلعبون بالقرب من المكان، الأمر الذي أحدث حالة من الهلع والخوف وسط هذه الأسرة والأسر المجاورة في البلدة