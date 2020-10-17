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وزارة الصحة العامة والسكان تحدث قائمة المختبرات المعتمدة لاجراءات فحص PCR 

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

وزارة الصحة العامة والسكان تحدث قائمة المختبرات المعتمدة لاجراءات فحص PCR 

عدن - الخليج 365

اعلنت وزارة الصحة اليمنية عن اضافة الوحدة الجزيئيةالبيلوجية في محافظةالمهرة ومحافظة مارب  ليضافى الى قائمة المختبرات المعتمدة لاجراء فحص الPCR وعلى الإخوة المغتربين الراغبين بالسفر  الى خارج الوطن أن عليهم إجراء فحوصات PCR للكشف عن فيروس Covid-19 في المراكز المخبرية المعتمدة لدى الجهات المختصة في الخارج .

وأكدت وزارة الصحة اليمنية أن المراكز المخبرية المعتمد للخارج هي:

 

مختبرات الصحة العامة المركزية / عدن

فرع مختبرات الصحة العامة المركزيه / تعز 

فرع مختبرات الصحة المركزية حضرموت / سيئون

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الوحدة الجزيئية والبيولوجية حضرموت / المكلا 

مختبرات العولقي / عدن 

مختبرات اي لاب “i lab” / عدن 

مختبرات الصحة العامة حضرموت / سيئون

الوحدة الجزيئية البيولوجية عتق / شبوة 

الوحدة الجزيئية البيلوجية / منفذ الوديعة

الوحدة الجزيئية البيولوجية / المهرة 

الوحدة الجزيئية البيلوجية / مارب .

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