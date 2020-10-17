شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة العامة والسكان تحدث قائمة المختبرات المعتمدة لاجراءات فحص PCR والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020 عدن - الخليج 365 اعلنت وزارة الصحة اليمنية عن اضافة الوحدة الجزيئيةالبيلوجية في محافظةالمهرة ومحافظة مارب ليضافى الى قائمة المختبرات المعتمدة لاجراء فحص الPCR وعلى الإخوة المغتربين الراغبين بالسفر الى خارج الوطن أن عليهم إجراء فحوصات PCR للكشف عن فيروس كورونا Covid-19 في المراكز المخبرية المعتمدة لدى الجهات المختصة في الخارج .

وأكدت وزارة الصحة اليمنية أن المراكز المخبرية المعتمد للخارج هي: مختبرات الصحة العامة المركزية / عدن فرع مختبرات الصحة العامة المركزيه / تعز فرع مختبرات الصحة المركزية حضرموت / سيئون Advertisements الوحدة الجزيئية والبيولوجية حضرموت / المكلا مختبرات العولقي / عدن مختبرات اي لاب “i lab” / عدن مختبرات الصحة العامة حضرموت / سيئون الوحدة الجزيئية البيولوجية عتق / شبوة الوحدة الجزيئية البيلوجية / منفذ الوديعة الوحدة الجزيئية البيولوجية / المهرة الوحدة الجزيئية البيلوجية / مارب .

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