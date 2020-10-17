المليشيا تصعد قصفها على أحياء سكنية شرق وجنوب الحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

صعّدت مليشيات الحوثي – الموالية لإيران من قصفها واستهدافها للأحياء السكنية الواقعة شرق وجنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن، ضمن خروقاتها للهدنة المتكررة للهدنة الأممية.

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وكشف مصدر عملياتي في القوات المشتركة أن فرق الرصد تمكنت من تسجيل 118 خرقاً وانتهاكاً للمليشيات الحوثية في أقل من 12 ساعة بالحديدة، وشملت القصف والإستهداف بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف مدفعية الهاون ..

وأوضح المصدر أن التصعيد الحوثي استهدف أحياء سكنية في مدينة حيس ومركز مدينة التحيتا، بالإضافة إلى قرى ومزارع المواطنين في بلدتي الفازة والجبلية التابعتين لمديرية التحيتا، وطال القصف الحوثي منازل المواطنين في مديرية الدريهمي.

وأكد المصدر أن الانتهاكات الحوثية تزامنت مع تصعيد مماثل طال منازل المواطنين في حي منظر الشعبي التابع لمديرية الحَوَك ومنطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وتلقّت المليشيات الحوثية في الأيام الماضية ضربات وهزائم قاسية على أيدي القوات المشتركة في جبهات حيس والتحيتا والدريهمي وكيلو 16 شرق مدينة الحديدة، تكبدت المليشيات على إثرها خسائر فادحة، بسقوط مئات القتلى والجرحى بينهم قيادات عليا بارزة مقربة من زعيم المليشيات الإرهابية عبدالملك الحوثي، الأمر الذي يدفعها من الانتقام من المدنيين