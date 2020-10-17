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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يجددون القصف على مناطق سكنية متفرقة بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
جددت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، خروقاتها للهدنة الأممية، باستهداف مناطق سكنية متفرقة من الحديدة غرب اليمن.
وأفادت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية في كيلو 16 ومدينة الحديدة بقذائف الهاون وبالأسلحة المتوسطة.
وأضافت المصادر، أن القرى السكنية في مديرية الدريهمي تعرضت لقصف مماثل من مليشيات الحوثي، مما سبب خوفًا وهلعًا في أوساط السكان.
يذكر أن المليشيات الحوثية استهدفت يوم أمس الأحياء السكنية في ذات المناطق، بالإضافة إلى مدينتي حيس والتحيتا وأسفرت عن إصابة مواطن وتضرر عدد من المنازل
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