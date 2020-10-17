الحوثيون يجددون القصف على مناطق سكنية متفرقة بالحديدة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

جددت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، خروقاتها للهدنة الأممية، باستهداف مناطق سكنية متفرقة من الحديدة غرب اليمن.

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وأفادت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية في كيلو 16 ومدينة الحديدة بقذائف الهاون وبالأسلحة المتوسطة.

وأضافت المصادر، أن القرى السكنية في مديرية الدريهمي تعرضت لقصف مماثل من مليشيات الحوثي، مما سبب خوفًا وهلعًا في أوساط السكان.

يذكر أن المليشيات الحوثية استهدفت يوم أمس الأحياء السكنية في ذات المناطق، بالإضافة إلى مدينتي حيس والتحيتا وأسفرت عن إصابة مواطن وتضرر عدد من المنازل