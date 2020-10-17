- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف أحياء التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
الحديدة - الخليج 365
عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية، مساء اليوم، استهداف الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بطريقة مُركّزة وعنيفة.
وقال مصدر محلي في التحيتا:، إن المليشيات الحوثية قصفت منازل المدنيين في حي الجروبة الواقع شرق المدينة مستخدمة سلاح نوع م.ط عيار 23 بصورة وحشية.
وأضاف أن القصف كان بصورة كثيفة الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والرعب في أوساط الأهالي الآمنين في منازلهم.
وكانت وحدة الرصد والمتابعة في القوات المشتركة قد سجلت في وقت سابق من اليوم الجمعة 118 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيات الحوثي جنوب الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف أحياء التحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.