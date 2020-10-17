شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف أحياء التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الحديدة - الخليج 365

عاودت مليشيات الحوثي الإرهابية، مساء اليوم، استهداف الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بطريقة مُركّزة وعنيفة.



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وقال مصدر محلي في التحيتا:، إن المليشيات الحوثية قصفت منازل المدنيين في حي الجروبة الواقع شرق المدينة مستخدمة سلاح نوع م.ط عيار 23 بصورة وحشية.

وأضاف أن القصف كان بصورة كثيفة الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والرعب في أوساط الأهالي الآمنين في منازلهم.

وكانت وحدة الرصد والمتابعة في القوات المشتركة قد سجلت في وقت سابق من اليوم الجمعة 118 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيات الحوثي جنوب الحديدة.