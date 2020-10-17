- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة محروقات خانقة في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020
الخليج 365
تسبب قرار خفض حصة وادي حضرموت من البنزين، أمس الجمعة، إلى أزمة خانقة.
واصطفت السيارات أمام محطات الوقود الحكومية التابعة لشركة النفط في طوابير طويلة للحصول مادة البنزين، في حين أغلقت محطات التوزيع الخاصة،
وكانت شركة النفط بساحل حضرموت أبلغت فرع الشركة بالوادي بخفض الكمية المخصصة لها إلى 150 ألف لتر بعد أن كانت 300 ألف لتر يتم توزيعها على 200 محطة.
وأرجعت شركة النفط بالساحل نسبة تخفيض الكمية إلى انتهاء الكميات المدعومة.
وأوضحت الشركة أنه في حال الشراء بأسعار مرتفعة من التاجر سيتم احتساب الفارق على الفرع
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة محروقات خانقة في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.