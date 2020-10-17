أزمة محروقات خانقة في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الخليج 365

تسبب قرار خفض حصة وادي حضرموت من البنزين، أمس الجمعة، إلى أزمة خانقة.



واصطفت السيارات أمام محطات الوقود الحكومية التابعة لشركة النفط في طوابير طويلة للحصول مادة البنزين، في حين أغلقت محطات التوزيع الخاصة،

وكانت شركة النفط بساحل حضرموت أبلغت فرع الشركة بالوادي بخفض الكمية المخصصة لها إلى 150 ألف لتر بعد أن كانت 300 ألف لتر يتم توزيعها على 200 محطة.

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وأرجعت شركة النفط بالساحل نسبة تخفيض الكمية إلى انتهاء الكميات المدعومة.

وأوضحت الشركة أنه في حال الشراء بأسعار مرتفعة من التاجر سيتم احتساب الفارق على الفرع