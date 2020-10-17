المكلا.. العامري يوجه بمحاسبة جنديين اعتديا على طفلين متهمين بالسرقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 17 أكتوبر 2020

الخليج 365 - المكـلا

وجه مدير عام أمن ساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري، بمحاسبة جنديين اعتديا بالضرب على طفلين متهمين بجريمة سرقة، وذلك بعد ما تم ضبطهما متلبسين وبحوزتهما بطاريات مسروقة.



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وقال العامري، إن محاسبة الجنديين وفقاً لقانون الأحداث الذي يمنع الاعتداء على الحدث، وإنه من منطلق العدالة وتحقيق المساواة بين الأفراد تم إيداع الجنديين في السجن وإحالتهما للتحقيق.

وجدد اللواء العامري، التأكيد للجميع بأن الأجهزة الأمنية في خدمتهم وحمايتهم .. داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والحفاظ على المكتسبات الأمنية وسد كل الثغرات التي من شأنها أن تخلق زعزعة بين المواطنين وأفراد الأمن .. مشدداً على محاسبة أي مخالفات قد تصدر من أفراد الأجهزة الأمنية وفقا للقانون