شكرا لبحثكم عن خبر إختفاء الفتيات في عدن يرعب المواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسود مدينة عدن حالة من الذعر عقب اختفاء عدد من الفتيات بصورة غامضة .

ولايزال مصير الفتاة عبير بدر والبالغة من العمر 25 عام مجهولا عقب اختطافها من قبل مسلحين قبل حوالي اسبوع .

ورغم عدم العثور على بدر إلا ان أهالي عدن فوجئوا يوم الجمعة بوقوع حادثة اختطاف جديدة لفتاة أخرى تدعى ولاء بديع .

وسلطت هذه الوقائع الضوء على فوضى أمنية عمرها 6 سنوات بعدن .

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وفشل كم هائل من القوات الضخمة التي يتم الدفع كل شهرين في تأمين المدينة طوال كل هذه السنوات .

ويأمل مواطنون انجاز اتفاق الرياض الأخير لتحريك ملفات كثيرة بعدن على رأسها الملف الأمني .. وظهر والد الفتاة عبير بدر في مقطع فيديو أمس مناشدا تحرك واسع النطاق للبحث عن ابنته.

ونفى بدر ان تكون ابنته هربت وأكد أنها تعرضت للإختطاف .

وحتى اليوم لم تصدر السلطات الأمنية أي بيان بخصوص واقعة الاختطاف هذه .