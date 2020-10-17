شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: فتاة تتعرض للاغتيال في زنجبار أبين وحالتها خطيرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اطلق مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية النار على فتاة بمدينة زنجبار. ووقعت الحادثة صباح يوم السبت. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان مسلحين اطلقوا النار على الفتاة وسط الشارع العام واصابوها بجراح بالغة. Advertisements وهرع مواطنون ونقلوا الفتاة الى مستشفى الرازي حيث قال الاطباء ان حالتها حرجة. ولاول مرة يحدث ان تعرضت فتاة لاطلاق نار. من عدن الغد |

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: فتاة تتعرض للاغتيال في زنجبار أبين وحالتها خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.