شكرا لبحثكم عن خبر ليست كورونا... أخطر أزمة يمر بها العالم منذ أكثر من عقدين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تصدر تقارير تلو الأخرى معلنةً عن أزمات أكثر خطورة ينتظرها العالم، قد يكون أبرزها ارتفاع غير مسبوق في نسبة الفقر، كنتيجة لتفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى عوامل أخرى. أخيراً، أعلن البنك الدولي أنّه من المقرر أن يرتفع معدل الفقر المدقع هذا العام، ولأوّل مرة منذ أكثر من عقدين. ويتوقع أن يدفع فيروس كورونا ما يصل إلى 115 مليون شخص إلى هذه الفئة.

وبحلول عام 2021، قد يرتفع الرقم إلى نحو 150 مليون فقير. وقبل نحو عام، أعلن "مؤشر الفقر متعدد الأبعاد لعام 2019"، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنّه في 101 دولة تمت دراستها (من بينها 31 دولة بدخل قومي منخفض و68 بدخل متوسط و2 بدخل قومي مرتفع)، هناك 1.3 مليار شخص يعانون الفقر "متعدّد الأبعاد"، مؤكداً أن "العمل ضد الفقر ضروري في جميع مناطق البلدان النامية".

Advertisements

وكشف أن منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا تحديداً تحتويان على أكبر نسبة من الفقراء في العالم، أي نحو 84.5 في المائة.

الأرقام أعلاه هي مجرّد عيّنة من واقع أكثر صعوبة. وفي اليوم الدولي للقضاء على الفقر الذي يصادف اليوم، تتحدث الأمم المتحدة عن التحدي المتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع.

فالاعتراف المتزايد بتعدد أبعاد الفقر يعني أن هاتين المسألتين متشابكتان تشابكاً لا ينفصل، فضلاً عن أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بالكامل من دون تصحيح الظلم البيئي في الوقت نفسه، بحسب الأمم المتحدة.